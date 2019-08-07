صورة| حمادة هلال رفقة والده: "حبيبي يا عبده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بوالده عبدالفتاح هلال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر هلال في الصورة مع والده داخل سيارة، وعلق عليها: "ربنا يخليك لينا ويحفظك يا أطيب أب في الكون، أبويا الحاج عبدالفتاح هلال، حبيبي يا عبده".

يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح في مايو الماضي، كليب أغنية "الناس الحلوة"، التي قدمها ضمن أحداث مسلسله "ابن أصول"، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

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