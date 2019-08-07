بعد تحسن حالته.. الفنان إبراهيم فرح يخرج من غرفة العناية المركزة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

غادر الفنان إبراهيم فرح غرفة العناية المركزة وذلك بعد أن سمح له الأطباء بذلك بعد تحسن حالته الصحية.

وقال محمود -نجل الفنان إبراهيم فرح- في تصريح خاص لمصراوي: "بحمد الله تحسنت صحة الوالد وحالياً متواجد في غرفة عادية بعد أن غادر العناية المركزة".

وتعرض الفنان إبراهيم فرح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، وكتب نجله عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أدعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة، محتاج دعواتنا كلنا، هو الآن في العناية المركزة".

يذكر أن إبراهيم فرح، حظي بشعبية كبيرة رغم قلة أعماله لكنه قدم العديد من الأدوار التي لا تنسى، في مسلسلات: "الخواجة عبدالقادر"، "شيخ العرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".