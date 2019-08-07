صرح المخرج ا.أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة بأنه بناء علي طلب من السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما بدعم القناة بأفلام من التراث لتذاع في عيد الأضحى المبارك والأفلام هي:- المبارك والأفلام هي:- بيومي إفندي- بن حميدو–فاطمة - لحن الخلود - نور الدين والبحارةالثلاثة - قلبي دليلي- توبه - بلبل إفندي–الهاربة - سلفني 3 جنيه - فيروز هانم - علي بابا وال40 حرامي–سلامه–دنانير - سلامه في خير - خاتم سليمان - كرسي الاعتراف - قمر 14 - حبيب الروح - تحيا الستات - بنت الأكابر - بشرة خير - أقوي من الحب. 3 جنيه - فيروز هانم - علي بابا وال40 حرامي–سلامه–دنانير - سلامه في خير - خاتم سليمان - كرسي الاعتراف - قمر 14 - حبيب الروح - تحيا الستات - بنت الأكابر - بشرة خير - أقوي من الحب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 23 فيلمًا من التراث تدخل الخدمة على شاشة نايل سينما في عيد الأضحي المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.