صرح المخرج ا.أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة بأنه بناء علي طلب من السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما بدعم القناة بأفلام من التراث لتذاع في عيد الأضحىالمبارك والأفلام هي:-
بيومي إفندي- بن حميدو–فاطمة - لحن الخلود - نور الدين والبحارةالثلاثة - قلبي دليلي- توبه - بلبل إفندي–الهاربة - سلفني3 جنيه - فيروز هانم - علي بابا وال40 حرامي–سلامه–دنانير - سلامه في خير - خاتم سليمان - كرسي الاعتراف - قمر 14 - حبيب الروح - تحيا الستات - بنت الأكابر - بشرة خير - أقوي من الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 فيلمًا من التراث تدخل الخدمة على شاشة نايل سينما في عيد الأضحي المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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