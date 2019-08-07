حاليا.. تعرض مسرحية المترو على مسرح الاوبرا برمسيس

على مسرح اوبرا ملك برمسيس "مترو" يعرض يوميا في تمام الساعة السابعة مساء "مترو"، وذلك في تناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم و طاقاتهم، و النظر بإيحابية لمستقبلهم،

وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، و ينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل امامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

مسرحية "مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم إستعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت. سعر التذكرة ٣٠ جنيه .