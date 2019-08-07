بالفيديو.. حمو بيكا يطرح "رجولتي مبدئي"

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغاني مهرجاناته بعنوان "رجولتي مبدئي"، عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلماتإسلام المصري، وألحان و توزيع، فيجو الدخلاوي، ويشاركه في الغناء كل من نور التوت، وعلي قدورة.
يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرا مهرجان بعنوان "برج الصحاب"، ويشاركه في الغناء كل من نور التوت، ومودي أمين، كما حقق من خلاله نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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