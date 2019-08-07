يوميًا.. على المسرح العائم الصغير " بيت الأشباح"

يعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل مسرحية "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء. "بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف. حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف. أسعار التذاكر ٣٠،٥٠ جنيها ومجانا لذوي القدرات الخاصة.

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