أعلنت مسابقة "tccandler" السنوية عن اختيار الفنانة ياسمين صبري لدخولها في قائمة أجمل أفضل 100 وجه فى العالم لسنة 2019، لينطلق التصويت على النجوم والمشاهير المتواجدين فى القائمة من جميع أنحاء العالم والذى ينتهى أواخر شهر سبتمبر المقبل، حيث تعد ياسمين المصرية والعربية الوحيدة المتواجدة فى قائمة هذاالعام.
وتضم قائمة أجمل 100 وجه هذا العام العديد من النجمات العالميات أبرزهن المغنية سيلينا جوميز، والمغنية اريانا جراند، والمغنية تايلور سويفت، والممثلة الأمريكية جينفر لورانس، والممثلة الانجليزية ايما واتسون، والممثلة الأسترابية مارجوت روبى وعدد آخر من النجمات وأيضاًعارضات الأزياء من كل دول العالم.
يذكر ان المسابقة اطلقت منذ العام 1990، ونمت لتتحول من مشروعٍ صغير إلى ظاهرة سنوية مرتقبة، لاسيما وأنها تعد من بين الجوائز الأكثر مصداقية في هذا المجال، وأكد القائمون عليها أن القائمة ليست عبارة عن مسابقة للشعبية بين المشاهير، حيث لا تعتمد عملية اختيار المشاركين على شهرتهم أو جنسيتهم، وهي تهدف إلى تنويع الرأي العام وليس العكس.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري أول عربية في قائمة أجمل 100 وجه بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.