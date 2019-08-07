ياسمين صبري أول عربية في قائمة أجمل 100 وجه بالعالم

أعلنت مسابقة "tccandler" السنوية عن اختيار الفنانة ياسمين صبري لدخولها في قائمة أجمل أفضل 100 وجه فى العالم لسنة 2019، لينطلق التصويت على النجوم والمشاهير المتواجدين فى القائمة من جميع أنحاء العالم والذى ينتهى أواخر شهر سبتمبر المقبل، حيث تعد ياسمين المصرية والعربية الوحيدة المتواجدة فى قائمة هذا

العام.

وتضم قائمة أجمل 100 وجه هذا العام العديد من النجمات العالميات أبرزهن المغنية سيلينا جوميز، والمغنية اريانا جراند، والمغنية تايلور سويفت، والممثلة الأمريكية جينفر لورانس، والممثلة الانجليزية ايما واتسون، والممثلة الأسترابية مارجوت روبى وعدد آخر من النجمات وأيضاً

عارضات الأزياء من كل دول العالم.

Advertisements

يذكر ان المسابقة اطلقت منذ العام 1990، ونمت لتتحول من مشروعٍ صغير إلى ظاهرة سنوية مرتقبة، لاسيما وأنها تعد من بين الجوائز الأكثر مصداقية في هذا المجال، وأكد القائمون عليها أن القائمة ليست عبارة عن مسابقة للشعبية بين المشاهير، حيث لا تعتمد عملية اختيار المشاركين على شهرتهم أو جنسيتهم، وهي تهدف إلى تنويع الرأي العام وليس العكس.



