بالفيديو.. هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"

طرح الفنان هيثم شاكر، أغاني ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 12 أغاني، وهي:

"راحو": كلمات بهاء الدين محمد، و ألحان أحمد صلاح حسني، و توزيع أحمد إبراهيم.

"لحقتينى": كلمات نادر عبد الله، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.

"إحنا إفترقنا": كلمات رمضان محمد، و ألحان شادي حسن،

و توزيع، أحمد وجيه.

"يا حبيبة": كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع شريف مكاوي.

"مفيش بعد بينسي": كلمات محمد رفاعي، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.

"معرفة قديمة": كلمات أمير طعيمة، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.

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"ماتغيبوش": كلمات سلامة علي، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.

"ياما ياما": كلمات أمير طعيمة، و ألحان محمد النادي، و توزيع أحمد إبراهيم.

"بابى مفتوح": كلمات أيمن بهجت قمر، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع شريف مكاوي.

"مش مهم أنا": كلمات محمد رفاعي، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.

"كنت مداوينى": كلمات محمد القاياني، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.

"راحتى وياك": كلمات محمد عاطف، و ألحان تامر علي، و توزيع شريف مكاوي.