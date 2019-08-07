بالفيديو.. هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"

طرح الفنان هيثم شاكر، أغاني ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 12 أغاني، وهي:
"راحو": كلمات بهاء الدين محمد، و ألحان أحمد صلاح حسني، و توزيع أحمد إبراهيم.
"لحقتينى": كلمات نادر عبد الله، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.
"إحنا إفترقنا": كلمات رمضان محمد، و ألحان شادي حسن،و توزيع، أحمد وجيه.
"يا حبيبة": كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع شريف مكاوي.
"مفيش بعد بينسي": كلمات محمد رفاعي، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.
"معرفة قديمة": كلمات أمير طعيمة، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.
"ماتغيبوش": كلمات سلامة علي، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.
"ياما ياما": كلمات أمير طعيمة، و ألحان محمد النادي، و توزيع أحمد إبراهيم.
"بابى مفتوح": كلمات أيمن بهجت قمر، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع شريف مكاوي.
"مش مهم أنا": كلمات محمد رفاعي، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم.
"كنت مداوينى": كلمات محمد القاياني، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد إبراهيم.
"راحتى وياك": كلمات محمد عاطف، و ألحان تامر علي، و توزيع شريف مكاوي.
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