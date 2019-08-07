بالصور.. عمرو عبد الجليل يداعب جمهوره على طريقته الخاصة

نشر الفنان عمرو عبدالجليل مجموعة صور مع معجبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وعلق قائلا: "أنا عندي وجهة نظر في طريقة التصوير".
وحازت الصور على إعجاب كبير من
يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل كان فيلم "كازابلانكا"، الذي عرض خلال موسم أفلام عيد الفطر، وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة تخطت الـ 70 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل .
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