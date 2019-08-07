29 الجاري.. شريف منير يحيي حفلًا موسيقيًا بالإسكندرية

أعلن الفنان شريف منيرعن إحيائه حفل موسيقي هو وفرقته "نوستالجيا "، تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطسالجاري، بمكتبة الإسكندرية ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يذكر أن "شريف منير" يقدم برنامج مع ابنته "أسما شريف منير" بعنوان "أنا و بنتي" و هو برنامج اجتماعي يتكلم عن المجتمع بشكل عام باستضافة فنان كل يوم.
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