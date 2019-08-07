The day shall Come بالفيديو..التريلر الرسمي لـ فيلم

أطلق التريلر الرسمي للفيلم الكوميدي " THE DAY SHALL COME " و المقرر أن يعرض في سبتمبر المقبل. تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي. Advertisements يشارك في بطولة فيلم THE DAY SHALL COME عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم آنا كوندريك و دانيال بروكس و جيم جافيجان و ميلز روبينز و غيرهم, وإخراج كرستوفور موريس . من النجوم العالمين من ابرزهم آنا كوندريك و دانيال بروكس و جيم جافيجان و ميلز روبينز و غيرهم, وإخراج كرستوفور موريس .

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