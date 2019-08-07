أوزجان دنيز وطليقته في إجازة فهل يتزوجان مجدداً؟

أكّد برنامج "الصفحة 2" أن سبب طلاق الممثل أوزجان دنيز من زوجته فايزة بعد عام ونصف على زواجهما، سببه عناد كل منهما، والشجارات المتعدّدة التي دارت بينهما، ورفض أي منهما التنازل للآخر.

وقال البرنامج إنّ شجاراً كان سبب الطلاق، إذ خطت فايزة الخطوة الأولى، وقامت بمصالحة أوزجان الذي استمرّ بالعناد إلى أن وقع الطلاق بينهما.

بعد الطلاق تصالح الثنائي والآن يستمتعان بالعطلة معاً وهناك احتمال بزواجهما مجدداً، خصوصاً أن ثمة طفل يجمعهما يبلغ عمرها عاماً واحداً.