أكّد برنامج "الصفحة 2" أن سبب طلاق الممثل أوزجان دنيز من زوجته فايزة بعد عام ونصف على زواجهما، سببه عناد كل منهما، والشجارات المتعدّدة التي دارت بينهما، ورفض أي منهما التنازل للآخر.
وقال البرنامج إنّ شجاراً كان سبب الطلاق، إذ خطت فايزة الخطوة الأولى، وقامت بمصالحة أوزجان الذي استمرّ بالعناد إلى أن وقع الطلاق بينهما.
بعد الطلاق تصالح الثنائي والآن يستمتعان بالعطلة معاً وهناك احتمال بزواجهما مجدداً، خصوصاً أن ثمة طفل يجمعهما يبلغ عمرها عاماً واحداً.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزجان دنيز وطليقته في إجازة فهل يتزوجان مجدداً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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