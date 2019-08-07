رسمياً: تامر حسني خارج لجنة تحكيم ذا فويس كيدز لهذه الأسباب

أعلن الفنان المصري تامر حسني انسحابه من الموسم الثالث لبرنامج the voice kids "ذا فويس كيدز"، وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر" "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة .... هتوحشوني جداااااااااً و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب."

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وقد تردّد أن مجموعة MBC تفاوض الفنان محمد حماقي، للحلول في لجنة تحكيم البرنامج، بالإضافة إلى لجنة تحكيم "ذا فويس"، كما تردّد أنّ ثمة مفاوضات مع دنيا سمير غانم، التي سبق وشاركت كل من إليسا وراغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "أكس فاكتور" الذي عرضت منه MBC موسماً واحداً فقط.

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تامر قرر الانسحاب بسبب نيته تأسيس أكاديمية لاكتشاف المواهب اعتماداً على المواهب التي تقدمت إلى برنامج "the voice kids" في مواسمه السابقة، ورصد المطرب المصري 10 ملايين جنيه، لتأسيس وتجهيز مقر الأكاديمية في ضاحية القاهرة الجديدة، وبدأ التخطيط لوضع برنامج تدريب يستهدف تنمية القدرات الصوتية للمواهب الصغيرة، مع منحهم الخبرة اللازمة لمواجهة الجمهور.

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وكلف حسني مستشاره القانوني ببدء تجهيز الأوراق اللازمة لإشهار الأكاديمية رسميا، وبمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس سيقوم تامر بتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل، والكشف عن اللائحة الأولى من الطلاب وأغلبهم من متسابقي " the voice kids"، على أن يتوسع لاحقا بتأسيس فروع في المحافظات المصرية وعدة دول عربية.