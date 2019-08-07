خمس ساعات تأخرت أحلام عن اللحاق بتصوير حلقات الأداء في برنامج "ذا فويس"، حيث وصلت متأخّرة جداً إلى موقع التصوير، وخضعت لماكياج وتصفيف شعر، في وقت كان زملاؤها في لجنة التحكيم محمد حماقي وراغب علامة وسميرة سعيد ينتظرون.
واعتذرت أحلام بشدّة عن التأخير، وكان يبدو عليها الانزعاج، وقد عذر زملاؤها مزاجها المتعكر، الذي تسبّب به قلقها على صديقتها فجر السعيد، التي رافقتها إلى الخارج حيث تخضع للعلاج وعادت وهي لا تحمل في جعبتها أي خبر مطمئن.
وقد حاول البعض الاستفسار من راغب علامة، حول ما إذا كان تأخير أحلام قد أصابه بالغضب، ورأى فيه استخفافاً به بعد عودتهما للعمل في لجنة واحدة إثر انسحابه من "أراب أيدول" بسبب خلافه معها، إلا أنّ راغب رفض التعليق على تأخير أحلام، لينطلق بعدها التصوير الذي يستمر أسابيع، على أن يعرض البرنامج في أواخر شهر سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تثير أزمة في أوّل أيام تصوير "ذا فويس" فكيف تصرّف راغب علامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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