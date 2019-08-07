فجر السعيد ليست بخير وعائلتها تطلب الدعاء لها

لا تزال الإعلامية الكويتية فجر السعيد في المستشفى في فرنسا، تخضع للعلاج بعد أن نقلت بطائرة مجهّزة بمعدات طبية، بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكتب فواز عثمان الأمير ابن شقيقة فجر في تغريدة: "صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والد الجميع أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل".

وقد رافقت فجر صديقتها المطربة أحلام، التي اضطرت إلى مغادرة فرنسا لارتباطها بتصوير برنامج "ذا فويس" في بيروت.

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وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.

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أحلام التي تتابع تفاصيل حالة فجر الصحية، كتبت اليوم تغريدة مثيرة للقلق جاء فيها

"اللهم انها في رعايتك فأحفظها ونجها مما تعانيه وخفف عنها يا رب. ادعوا لها محتاجه اليوم لدعاكم يارب احفظها يارب".

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وكانت قد كتبت في تغريدة سابقة "يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب أشفي فجر السعيد، وطهّر جسدها وأمسح عنها كل ألم اللهم أنت أعلم بحالها لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك".

وما لبثت أن كتبت "هذه المرأة القوية الجبارة المحنكة اعلامياً وسياسياً وكاتبة ترفع لها القبعات التي كل ما اشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء اشعر بالفخر اني عرفتها في يوم من الأيام. أشعر بالفخر بأنّها صديقتي الصدوقة وتوأمي. أشعر بالفخر بأنّها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة انا انتظرك".