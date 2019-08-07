أحمد فلوكس يدافع عن طليقته هنا شيحة: بنت أصل ومحترمة

رغم طلاقهما، دافع الفنان أحمد فلوكس عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، بعدما انتقدتها إحدى معجباته عبر صفحته الرسمية على موقع انستقرام، وأكد أن أي إهانة توجه إلى طليقته تعتبر إهانة له شخصيا.

وكان فلوكس قد نشر حكمة عبر حسابه بموقع انستقرام، قال فيها: كي يحترمك الحاضرون احترم الغائبون.. ثقافة لا يعرفها المنافقون.

وردّت إحدى متابعاته قائلة: قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة.

أحمد فلوكس رد بقسوة على المتابعة، قائلا: إيه اللي أنتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ انت قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقول على هنا الكلام ده”.

تابع قائلا : انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقول كلام عليها زي ده.. لتقل خيرا أو تصمت يعني تخرسي.. رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لهنا؟، عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة”.

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وأضاف فلوكس: ثانيا.. لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب عيب عيب.. ما يصحش نهائي.

وكان فلوكس قد انتقد الصحافة المصرية، بعد نشرها أخباراً عن تجاهل شيحة لزوجها السابق، ما استدعى تدخل رابطة كتّاب ونقّاد الفنّ المصرية التي اعتبرت ما كتبه إساءة للصحافة والإعلام وطالبت نقيب الممثلين أشرف زكي بالتدخل الفوري.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي ، أنّ ما فعله الفنان الشاب "تصرف لا يليق بأخلاقيات الفنانين، ولا يليق بكونه خرّيج صحافة من كلية إعلام جامعة القاهرة، وهو أول من يسيء لها بهذا التصرف، وكان من باب أولى اتباع الطرق القانونية المتاحة في حال وجود أخبار لا ترضيه أو لا تأتي على هواه".

وتدين الرابطة استخدام فلوكس أسلوب التهديد الذي وجّهه للصحافيين في حال ذكر اسمه بما لا يرضيه في الأخبار التي يتم نشرها مستقبلاً، واتهامه بشكل عشوائي للصحافة بأنّها "مصدر للفتن والشائعات"، وهذا اتهام صريح يعاقب عليه القانون.

وطالبت الرابطة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بسرعة التدخل في الأمر، لأنّ الفنان المذكور وجّه إهانة صريحة لجموع الصحافيين، وستتخذ الرابطة كل الإجراءات القانونية للردّ عليه وعلى تجاوزاته.