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رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت صباح اليوم، المخرجة الكبيرة علوية زكى، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها الأيام الماضية.

علوية زكى من مواليد 2 مايو عام 1926 وتعد من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتي كان لهم اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع في الأعمال الدرامية.

 

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