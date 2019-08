شكرا لقرائتكم خبر عن "نفس اسم اغنيتها"..متى تطلق إريانا جراند عطرها الجديد "Thank U, Next" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أربعة أشهر، قدمت أريانا جراند طلب لعمل علامة تجارية تحمل اسم اغنيتها "Thank U, Next" خاص بمستحضرات التجميل، وقد كشفت جراند البالغة من العمر (26 عامًا) عن أن عطرها الجديد "Thank U, Next" من المقرر أن يطرح بالأسواق في 18 أغسطس الجاري.

نشرت إريانا جراند على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها وهي تحمل زجاجة عطر "Thank U, Next"، وقد حصدت الصورة أكثر من 5 ملايين likes خلال 20 ساعة فقط.