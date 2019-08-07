كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 05:58 مساءً - اقترح النائب العراقي ” كاظم الصيادي ” اليوم الأربعاء عبر منشور نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وضع صورة لرئيس العراق الراحل ” صدام حسين ” في قاعتي مجلس البرلمان والوزراء . وأن تكون صورة الرئيس الأسبق وهو مكبل الأيدي لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم لأحد حسب تعبيره . ويعتزم الصيادي مناقشة هذا الاقتراح في القريب العاجل للشعب العراقي . facebook facebook

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. برلماني عراقي يقترح وضع صورة لصدام حسين ” مكبل الأيدي ” في مبنى البرلمان والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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