السوبرانو فاطمة سعيد.. أول مصرية تغني في قاعة ألبرت الملكية البريطانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد مغنية الأوبرا المصرية الشابة، فاطمة سعيد، للغناء في قاعة “ألبرت هول الملكية” العريقة في العاصمة البريطانية لندن.

مشاركة السوبرانو المصرية، تأتي في إطار حفلات “البروم” الموسم 26، والتي ستغني فيها القداس الجنائزي لفولفغانغ أماديوس موتسارت (كوشيل 626 في سلم ري الصغير)، بمصاحبة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية، وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالي شتوتسمان.

فاطمة سعيد، بهذا الحفل تكون هي المصرية الأولى التي تغني في القاعة، التي تعد واحدة من أهم القاعات الموسيقية في أوروبا.

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فاطمة سعيد قالت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لأنني سأقدم عرضا لأول مرة في (RoyalAlbertHall) في لندن، في حفلة (بروم) بيعت تذاكرها بالكامل.

المطربة المصرية بدأت مشوارها مع الموسيقى الأوبرالية عندما كانت في الـ14 من عمرها، وهو السن الذي تلقت فيه أول دروسها الموسيقية، لتنتقل بعدها من مدينتها القاهرة، إلى العاصمة الألمانية برلين حيث التحقت بمدرسة “هانس آيسلر”.

وحصلت بعد ذلك على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس في هذه الأكاديمية، ثم تم اختيارها كأحد فناني الجيل الجديد لـ”بي بي سي راديو 3”، في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن بناء “رويال ألبرت هول” تم بين عامي 1867 و1871، وقد حازت على اسمها “ألبرت”، من قبل الملكة فكتوريا، كذكرى لزوجها الراحل الأمير ألبرت، علما بأن القاعة تتسع لنحو 5 آلاف شخص.