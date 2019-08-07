ياسمين صبري ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجه في العالم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن تي سي كاندلر، منظم مسابقة أجمل ١٠٠ وجه في العالم، قائمة النجوم الذين تم اختيارهم هذا العام للتصويت عليهم وكان من بينهم فنانة مصرية.

الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وبذلك تكون يا سمين صبري، العربية الوحيدة في القائمة، فيما شملت عدداً من نجوم العالم في مختلف المجالات.

وضمت القائمة من هوليوود: براد بيت، ليوناردو دي كابريو، مارجو روبي، ذا روك، زاك إيفرون، إيما واتسون، جينيفر لورنس، جيمس موموا.

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وضمت من نجوم الرياضة: كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام.

ومن الهند: ديبيكا بادكون، سيدهارت مالهوترا.

ومن تركيا: شاتاي أولسوي، جان يامان، هاندا أرتشيل.

من ناحية أخرى قدمت ياسمين صبري، دور البطولة المطلقة لأول مرة، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “حكايتي”، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وعدد كبير من النحوم، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة طوال فترة عرضه.