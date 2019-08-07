خالد الصاوي: أنا مغلق للتحسينات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحرص الفنان المصري خالد الصاوي، على التواصل الدائم مع جمهوره عن طريق موقع “تويتر”.

ونشر خالد الصاوي، تغريدة عبر صفحته يعلن فيها انقطاعه عن موقع “تويتر”، ويطلب فيها رأي جمهوره في أعماله قائلا: “أحبائي وحشني التواصل، بس أنا مغلق للتحسينات، وتحسيناً لاختياراتي الجاية مليش أحسن ‏منكم يقولي رأي صريح وبلا مصلحة ولا ضغينة، محتاج أعرف منكم حاجتين، أفضل خمس أدوار لي سينما وتليفزيون بترتيب ‏الأفضلية، أسوأ خمس أعمال لي بترتيب الأسوئية”.‏

وأضاف: “أنا هتابع أرائكم ومعايا أكثر من حد هيعاونني بحيث نلم كل الآراء على مدى ‏زمني معقول، ثم أفكر فيها كويس لكني مش هعلق، يعني صمتي هنا لا يعني الإهمال بس حاسس إني اتكلمت كتير لازم اسمع شوية”.

وتابع: “لو عملت ريتويت فده مش معناه فرحي أو زعلي خالص، ده معناه عرضها لأنها تحتمل السجال ‏أو لتفردها أو لأنها تلخص آراء عدة، أو لحيرتي هل ده رأي آخرين مش هشير مدح فيا ولا ذم في أي حد، ومش هجاوب على الأسئلة ‏المرة دي ونعمل لها تفكيرة بعدين”‏.