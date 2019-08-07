محمد رمضان يحرج ريهام سعيد ويرد على عتابها له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاتبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مواطنها الفنان محمد رمضان، وذلك كونه لم يطمئن على حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض في الوجة.،

محمد رمضان، رد عبر صفحتة الشخصية بموقع «فيس بوك»، على عتاب ريهام سعيد له قائلًا: «كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».

وأضاف: «عمومًا حمدلله ع سلامتك يا ريهام، نورتي الشاشة، وثقة في الله نجاح».

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وكانت ريهام سعيد قد قالت عنه: «محمد رمضان مش سوبر مان، مخترعش الذرة، ربنا مبيديش على قد الموهبة، ولما بيدي حد فجأة بيكون ده اختبار».

وأضافت: «محمد رمضان مثال لشاب لا يعرف المستحيل، هو ليس حسين فهمي، لكنه صمم على النجاح، و(ثقة في الله نجاح) هي اللي عملته عشان هو أجتهد وصمم».

من ناحية أخرى كرمت مجلة “enigma” العالمية بأمريكا الفنان محمد رمضان، والفنانة التونسية درة، وظهر محمد رمضان خلال الحفل وهو يلتقط عددًا من الصور التذكارية مع ضيوف الحفل، وقدم أغنية “زلزال”، واشتعلت الأجواء في الفعالية، وظهر ببدلة سوداء مطبوع عليها نسر ذهبي اللون.