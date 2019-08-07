وفاة أرملة الفنان سيد زيان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت، مساء أمس الثلاثاء ٦أغسطس، السيدة زهيرة، أرملة الفنان الراحل سيد زيان، بعد صراع مع المرض.
وكانت أرملة سيد زيان قد عانت من أزمة صحية شديدة خلال الأشهر الماضية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وظلت بها قرابة ٨
ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة ظهر اليوم بالسويس، بينما لم يحدد موعد العزاء.
أرملة الفنان الراحل سيد زيان، هى، والدة أبنائه منى، ومحمد، وسامية، وحنان، وإيمان.
يُذكر أن سيد زيان رحل في إبريل عام 2016، وقدم الفنان عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والمسرحيات ومنها: «البرشوت، واحد لمون والتاني مجنون، العسكري الأخضر، القشاش، سيدتي الجميلة، الغبي وأنا»، وغيرها.
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