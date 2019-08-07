جيسيكا ألبا تتحدث للمرّة الأولى عن مشكلة نفسية كانت تُعاني منها

متابعة بتجــــــــــرد: خرجت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا عن صمتها وتحدثت عن مشكلة كانت تُعاني منها وهي عدم تقبل جسمها أو ما يُعرف بـ “الشعور بعدم الأمان”.

وفي مقابلة نُشرت في مجلة InStyle يوم الثلاثاء، قالت ألبا إنها بعد ظهورها على غلاف المجلة عام 2007 أي حين كان عمرها 26 عاماً، أحسّت بعدم الشعور بالأمان.

ولكنها اليوم وبعد إنجابها أطفالها الثلاث لا تأبه أبداً لما يقوله الناس عنها وهي الآن متصالحة أكثر مع جسمها ونفسها.