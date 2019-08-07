متابعة بتجــــــــــرد: خرجت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا عن صمتها وتحدثت عن مشكلة كانت تُعاني منها وهي عدم تقبل جسمها أو ما يُعرف بـ “الشعور بعدم الأمان”.
وفي مقابلة نُشرت في مجلة InStyle يوم الثلاثاء، قالت ألبا إنها بعد ظهورها على غلاف المجلة عام 2007 أي حين كان عمرها 26 عاماً، أحسّت بعدم الشعور بالأمان.
ولكنها اليوم وبعد إنجابها أطفالها الثلاث لا تأبه أبداً لما يقوله الناس عنها وهي الآن متصالحة أكثر مع جسمها ونفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا ألبا تتحدث للمرّة الأولى عن مشكلة نفسية كانت تُعاني منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.