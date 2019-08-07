بيلا حديد وذا ويكند ينفصلان رسميًا

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت تقارير إعلامية عالمية أنّ الفنان ذا ويكند أو “The Weeknd” وعارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد قد انفصلا للمرة الثانية بعد علاقة جمعتهما لأشهر طويلة.

في التفاصيل ابتعد النجمان عن بعضهما البعض في الفترة الأخيرة وتوقفا عن إمضاء الكثير من الوقت معاً بسبب انشغالاتهما المهنيّة.

والجدير ذكره أن هذه هي ثاني مرة ينفصل فيها الثنائي.