نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على منزل ميغان ماركل للبيع بـ 1.8 مليون دولار.. إليكم صوره مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: عُرض منزل دوقة ساسكس ميغان ماركل في لوس أنجلوس للبيع بمبلغ وصل حتى 1.8 مليون دولار.

وفي التفاصيل، فإن المنزل الذي يتواجد في Hancock Park كان للدوقة بين عامي 2011 و2013 أي حين كانت زوجة المنتج تريفور وفق موقع TMZ.

نُشير إلى أن مساحة المنزل الفخم تبلغ حوالي 186 متراً مربعاً، ويتألف من ثلاثة حمامات، غرفة جلوس، غرفة طعام، غرفة للعائلة، مطبخ مع مساحة لتناول الفطور.