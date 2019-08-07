فستان زفاف على متن طائرة كايلي جينر الخاصة.. هل من زواج قريب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر موقع TMZ الخاصّ بأخبار المشاهير صورة التقطت لأحد الموظفين لدى كايلي جينر وهو ينقل حاجياتها إلى طائرتها الخاصّة وظهر من بينها تصميم باللون الأبيض قيل إنه فستان زفاف.

وفي التفاصيل، فقد التقطت هذه الصورة يوم الثلاثاء في مطار Van Nuys بلوس أنجلوس.

ولكن وفق الموقع، فإن كايلي لن تتزوج في الوقت القريب من حبيبها ترافيس سكوت وهذا الأمر تمّ تأكيده من قبل مصادر قريبة من عائلة كارداشيان.

والجدير ذكره، أن كايلي جينر كانت متوجهة إلى إيطاليا للاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يختٍ خاصّ.