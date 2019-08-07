سلمى بلير تظهر من دون شعر بعد إصابتها بهذا المرض

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية سلمى بلير منذ فترة عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

وصدمت سلمى بلير جمهورها على تطبيق إنستغرام بأحدث إطلالاتها حيث بدت من دون شعر إثر العلاج الذي تخضع له.

وظهرت في صورة نشرتها وهي ترتدي ملابس البحر ومن دون ماكياج.

وأرفقت الصورة بها التعليق: “أشكركم وأشكرك يا غيما أساندز على سواري وخواتمي وأشكر علامة إيريس المفضلة لدي على هذا البكيني. أعانقكم جميعاً”.