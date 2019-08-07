محمود عسيلي يلبّي طلب معجبة بإحياء حفل زفافها!

متابعة بتجــــــــــرد: لبّى الفنان المصري محمود العسيلي طلب إحدى معجباته بإحياء حفل زفافها الشهر المقبل بعدما مازحته عبر صفحته الرّسمية على تويتر بشأن أغنيته الجديدة المقرّر طرحها في الأيّام المقبلة.

فبعدما نشر العسيلي ملصق أغنيته الجديدة بعنوان “أنتي وأنا”، مازحته إحدى المعجبات التي تدعى “حبيبة أحمد” معلّقة: “لا لا مش عارفه محبوش والله.. ومش عارفه مستناش الاغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي.”

وجاءها الردّ سريعاً وبشكلٍ مفاجئ من عسيلي نفسه الذي أكّد أنّه سيحضر حفل زفافها، طالباً منها المزيد من التفاصيل.

وأعلنت حبيبة بعد ذلك أنّ مدير أعمال العسيلي تواصل معها عبر الهاتف فكانت في قمّة سعادتها وأبدت إندهاشاً كبيرا.