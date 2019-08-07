“يونيسيف إيطاليا” تشيد برسالة نانسي عجرم حول أهمية الرضاعة الطبيعية

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متابعة بتجــــــــرد: بعدما وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في شهر شباط/فبراير الماضي رسالة عن أهمية الرضاعة الطبيعية حيث ظهرت بصورة وهي ترضع ابنتها “ليا”، استعانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بخطوة نانسي للإضاءة بدورها على أهمية هذا الموضوع.
ونشر حساب المنظمة في إيطاليا “UNICEF Italia” عبر موقع “إنستجرام” صورة نانسي عجرم وهي ترضع ابنتها “ليا”، ضمن إطار حملة واسعة لحسّ الأمهات على اعتماد الرضاعة الطبيعية.
وأشارت المنظمة العالمية في تعليقها على الصورة إلى أهمية دور نانسي عجرم كسيفرة للنوايا الحسنة في هذا السياق، خاصة أنه كان لرسالتها صدى واسعًا لدى الجمهور وتحديدًا الأمهات.
وكانت نانسي قد علّقت على الصورة التي نشرتها قبل أشهر، قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع (لِيا)، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به”.
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