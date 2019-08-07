أوليفيا نيوتن جون تلجأ للماريجوانا بسبب السرطان

متابعة بتجــــــــــرد: أصيبت الممثلة والمغنيّة الاوستراليّة أوليفيا نيوتن جون البالغة من العمر 70 عاماً بسرطان الثدي للمرّة الثالثة في العام 2017، بعدما شُفيت منه وفقاً لموقع Daily Mail البريطاني.

وقرّرت أسطورة الغناء الاوستراليّة اللّجوء إلى الماريجوانا التي اعتبرتها “بديلاًآمناً”، بعدما عانت من المرض لأشهر عدّة، وعاشت على المورفين من شدّة الألم، فاحترم الطبيب قرارها ودعمها.

وفي التفاصيل، بلغ السرطان المرحلة الرّابعة، ما أدّى إلى انتقال الورم إلى أسفل الظهر. وأشارت إلى أنَّ الأطباء لم يذكروا كم يتبقى لها من الوقت، ولكنَّها أكّدت أنَّها لا تعير أهمية للتّوقعات، كما أنّها لا تقارن نفسها بالأشخاص المصابين بالمرض نفسه.