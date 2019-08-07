دنيا بطمة تقتحم عالم الفروسية.. هل تستعد لعمل جديد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة المغربية دنيا بطمة جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، بمجموعة من الصور أظهرت من خلالها تلقيها دروسا في الفروسية.

وظهرت “دنيا” في الصور وهي تمتطي فرسًا، وترتدي ملابس الفروسية ووجهت الشكر من خلال تعليقها للشخص الذي يتولى تدريبها.

وتلقت دنيا بطمة عدد من التعليقات حول الصورة، وتساءل جمهورها عن سبب تعلمها للفروسية، وما إذا كان يرتبط بتصوير أحد أغانيها الجديدة التي كان أعلن عنها زوجها محمد الترك خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا بطمة، كان كليب “الزمن بيدور”، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.

على الصعيد الآخر، يشار إلى أن دنيا بطمة كانت قد أعلنت مؤخرًا أن ابنة زوجها حلا الترك قد عادت للعيش مع والدها.