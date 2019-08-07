بعد إصابتها بهذا المرض.. هيا الشعيبي توجه نصائح للمسافرين

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور للفنانة هيا الشعيبي ظهرت من خلاله وهي توجه رسالة هامة لكل المسافرين بالطائرات خلال فترة الأعياد.

وقالت “هيا”: “يجب أن تصطحبوا معكم مطهرات ومناشف لتعقيم الكراسي التي تجلسون عليها، لأنها أصابتني بمرض الثعلبة، ويجب أن تضعوا خلف رؤوسكم أي حاجز يمنع اقترابكم من الجلود الخاصة بالكراسي”.

وخضعت هيا الشعيبي خلال الفترة الماضية، لعملية جراحية خطيرة، تم خلالها استئصال المرارة، وذلك داخل أحد المستشفيات الكويتية.

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وخاضت الفنانة هيا الشعيبي، الموسم الرمضاني لعام 2019، بمسلسلين الأول “وما أدراك ما أمي”، من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، وشارك في بطولته: إلهام الفضالة، حسين المهدي، فاطمة الصفي، هنادي الكندري، محمد الحداد، فهد باسم.

والثاني مسلسل “حدود الشر”، من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، أحمد الجسمي، هبة الدري، هنادي الكندري، شيماء علي، نورا محمد، محمد الأنصاري، فهد باسم، من تأليف محمد خالد النشمي، إخراج أحمد دعيبس.