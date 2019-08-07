ماذا قالت كلوديا مرشيليان حول علاقة مسلسلها بالضحية منال عاصي؟

بعد تداول معلومات عن أن الكاتبة كلوديا مرشيليان، ستُترجم قصة ضحية العنف الأسري، اللبنانية المغدورة منال عاصي، الى مسلسل تلفزيوني بعنوان “بردانه انا”.

نفت مرشيليان عبر برنامج TNT من صوت لبنان مع ناتالي نعوم وطوني هيكل، صحة الخبر، موضحة أنها استوحت قصته جراء تكاثر ضحايا العنف في الفترة الاخيرة. وتابعت أنها قامت بعدة ابحاث مع الجمعيات المعنية، ولكن مسلسل “بردانة انا” لا يطرح قصة منال عاصي بالتحديد. ولكنها استوحت من كل ضحايا العنف الأسري بعض القصص الواقعية كي يكون العمل اقرب الى الواقع. واردفت: “نحن نحاول الإضاءة على واقع مرير في مجتمعنا”.

نذكر ان المسلسل من بطولة كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. سيعرض مبدئياً ضمن شبكة قناة MTV الجديدة في الخريف المقبل.