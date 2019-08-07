خاص- ملكة جمال لبنان تشارك أبو تصوير كليبه الجديد

علم موقع “الخليج 365” أن الفنان أبو، الذي اشتهر بأغنية “3 دقات”، يصوّر حالياً في جنوب لبنان فيديو كليب جديد لأغنية “عيش يا قلبي” تحت ادارة المخرج فادي حداد.

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ومفاجأة الكليب مشاركة كل من ملكة جمال لبنان السابقة، الممثلة فاليري أبو شقرا، والممثل رفيق علي أحمد في أحداث العمل.

وعلمنا أن الأغنية جميلة جداً والعمل ضخم حيث تم تصويره في عدة مناطق لبنانية في الجنوب اللبناني، ومن المتوقع ان ينتهي فريق العمل من التصوير منتصف اليوم.

نفيد بالذكر أن النجم ابو حقّق نجاحاً باهراً مع النجمة يسرا في الاغنية الشهيرة “ثلاث دقات” حيث حققت اعلى نسبة استماع في التطبيقات الموسيقية واليوتيوب لعام 2017 وحصدت حتى الآن اكثر من 482 ملايين مشاهدة.