خبر حزين، تامر حسني خارج “ذا فويس كيدز”… من البديل؟

خبر محزن تلقفه جمهور النجم المصري تامر حسني اليوم، مفاده ان الاخير لن يشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids والذي يُعرض على شاشة الـMBC، بعد أن كان تامر من ضمن اللجنة الى جانب كل من القيصر كاظم الساهر والنجمة المتألقة نانسي عجرم، على مدى الموسمين الماضيين.

هذا الخبر نقله تامر شخصيًا لجمهوره في منشور له على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، حيث نشر صورًا له من الموسمين الماضيين ارفقها بالتعليق التالي: “لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة …. هتوحشوني جدا، و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب، شكراً“.

وعلى الفور بدأت التعليقات “الحزينة” من المتابعين وعشاق تامر، الذين تمنوا عليه العودة عن قراره هذا، لكن تامر سبق وحسم الامر كما قال نظرا لأسباب شخصية متعلقة به.

من هنا، بدأ المتابعون بطرح تساؤلات حول من سيكون البديل عن تامر في هذا البرنامج، وما اذا كان سيكون على قدر المسؤولة و”الهضامة” التي كان تامر يعتمدها مع الاطفال؟ الايام المقبلة كفيلة باعطائنا الجواب.