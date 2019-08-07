تعرف على موعد حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة

أعلن القائمون على حفل النجم عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة عن الموعد حيث يصادف 16 من شهر أغسطس الجاري.

وتأتي تلك الحفلة بالتزامن مع طرح الهضبة ألبومه الجديد "أنا غير" من انتاج شركة ناي.

أغنية بحبه هي أول أغنية طرحها عمرو دياب من ألبوم "أنا غير".

وتشهد مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي عددا من الحفلات الغنائية على مستوى عالمي منها حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز المقرر اقامته يوم 9 اغسطس المقبل، وحفل المغني العالمي Russ الذي أقيم قبل يومين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

"أنا غير" يدخل عمرو دياب قائمة الأعلى مشاهدة

دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان بالمايوه