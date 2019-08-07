منة شلبي وأسر ياسين في مهرجان مالمو للسينما العربية

يشارك المخرج أدم عبد الغفار بفيلمه "شوكة وسكينة" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية مطلع شهر اكتوبر المقبل.

"شوكة وسكينة" من بطولة منة شلبي، وإياد نصار، وآسر ياسين، بمشاركة، روزالين البيه، ونور أبو العلا، ونورشان بحري، وتأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول موعد عشاء غير تقليدي جمع بين رجل وامرأة، حيث يكشف ماضيهم ويغير مستقبلهم في محادثة مثيرة تتركهم أمام اختيار غير متوقع.

على جانب آخر يشارك فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" بنفس المسابقة، وهو الحاصل على جائزة مهرجان الجونة لأفضل فيلم عربى قصير فى دورته الثانية.

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"ماتعلاش عن الحاجب"، بطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وإنتاج "بي برودكشن" و"بلو برنت" و"ريد ستار"، وهو واحد من فيلمين تم اختيارهما لتمثيل مصر في مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الجونة".

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