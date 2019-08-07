حبيب كايلي جينر يغطي أرضية منزلها بالورود

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""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئَت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأرضية منزلها المغطاة بالورود الحمراء. حيث نشرت لقطة مصورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت عليها كاتبة: "منزلي مغطى بالورود... ولم يحن وقت عيد ميلادي بعد".
وكانت هذه المفاجأة هي أولى هدايا حبيبها ترافيس سكوت الذي قرر الإحتفال بعيد ميلادها باكراً على طريقته. علماً أن "جينر" ظهرت في المقطع المصور وهي تمشي حافية القدمين بين وريقات الورد فيما كانت ابنتها ستورمي ترميها في الهواء.
هذا وأشارت التقارير الإعلامية أنها ستحتفل بعيدها الذي يصادف في 22 من أغسطس الجاري على متن يختٍ ضخمٍ في البحر.
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