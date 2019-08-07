شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاة نجله من الموت والاطمئنان عليه.. أحمد شيبة يحيي حفلا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاة نجل المطرب أحمد شيبة من الموت بسبب حادث سيارة يستعد شيبة لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، في الزمالك، وسيقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، ومنها أغنيته الشهيرة آه لو لعبت يا زهر.

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من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.