شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوضع الصحى لمدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سامي المستشار الإعلامي لنقابة المهن السينمائية، أن مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق حاليا متواجد في أحد المستشفيات بالعباسية، وأنه أصيب بجلطة في الرئة نقل على إثرها إلى مستشفي في مصر الجديدة ومع العلاج وإذابة الجلطة، اكتشف الأطباء أن القلب يحتاج إلى عملية وهو ما جعله ينقل إلى العباسية، حيث قامت النقابة بفتح حساب مفتوح للتكفل بعلاجه.

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رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير عمل لأكثر من خمسين عاما مع كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف والتلمسانى وكمال الشيخ وأسماء البكرى وهاشم نحاس وحسن الامام وفطين عبد الوهاب، حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) سنة 1983 وإشترك بتصوير مجموعة أفلام الإيطالية.

وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس حصل على عشرين جائزة تقديرية، مع حصوله على وسام فارس من الحكومة الفرنسية.