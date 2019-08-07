شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن خطة ديزنى الجديدة.. إعادة تقديم فيلم NIGHT AT THE MUSEUM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة ديزني قررت كسب المزيد من محبي وعشاق السينما من مختلف الأعمار، وذلك بخطتهم لإعادة تقديم عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، وأبرزها فيلم " NIGHT AT THE MUSEUM " للمخرج شون ليفي والذي تم تقديمه في 2006 و حقق نجاحا كبيرا.

وحسب موقع " سيفي" فإن بوب إيجر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Walt Disney Company أكد أن هناك خطة ضخمة لإعادة تقديم المزيد من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة، وذلك من أجل خدمة البث المباشر الجديدة +Disney .

وحسب موقع cnn فإن شركة ديزني تمتلك الآن الكثير من الامتيازات بعد أن اشترت استوديو th Century Fox 20، و هو ما سيدفع ديزني لأعاده تقديم عدد من الاعمال الذى قدمتها فوكس .

فيلم " NIGHT AT THE MUSEUM " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العاليمن ومن ابرزهم بن ستيلر و روبين ويليامز وكارلا جوجينو و بيل كوبس و ريكي جيرفيس و غيرهم .

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و كانت ميزانية الفيلم 110 مليون دولار بينما استطاع العمل أن يحقق إيرادات وصلت الي 574 مليون دولار .



NIGHT AT THE MUSEUM (1)



NIGHT AT THE MUSEUM (2)



NIGHT AT THE MUSEUM (3)