ديف جريفين يشارك فى برنامج Strictly Come Dancing لعام 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار المذيع البريطاني ديف جريفين البالغ من العمر ( 34 عام ) ليكون المتسابق الثالث عشر من المشاهير الذين يشاركون في برنامج " Strictly Come Dancing " لعام 2019 ، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه على BBC One الشهر المقبل ، و هو الخبر الذي قابلة الكثير من متابعي البرنامج بحماس شديد .

وقد أعلن الممثل و المذيع ديف جريفين خبر مشاركته في البرنامج على BBC Radio 1 حيث يقدم بها برنامج .

يذكر أن ديف جريفين شارك كممثل بعدد من المسلسلات التليفزيونية و من ابرزها : " Crucial Tales " وذلك بمرحلة الطفولة ، كذلك شارك بـ " The Crust " و " Almost Never ".