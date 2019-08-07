شكرا لقرائتكم خبر عن ديف جريفين يشارك فى برنامج Strictly Come Dancing لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار المذيع البريطاني ديف جريفين البالغ من العمر ( 34 عام ) ليكون المتسابق الثالث عشر من المشاهير الذين يشاركون في برنامج " Strictly Come Dancing " لعام 2019 ، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه على BBC One الشهر المقبل ، و هو الخبر الذي قابلة الكثير من متابعي البرنامج بحماس شديد .
وقد أعلن الممثل و المذيع ديف جريفين خبر مشاركته في البرنامج على BBC Radio 1 حيث يقدم بها برنامج .
يذكر أن ديف جريفين شارك كممثل بعدد من المسلسلات التليفزيونية و من ابرزها : " Crucial Tales " وذلك بمرحلة الطفولة ، كذلك شارك بـ " The Crust " و " Almost Never ".
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