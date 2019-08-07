شكرا لقرائتكم خبر عن "من غير أى مقدمات".. ارتباط إريانا جراند بمايك فوستر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحولت النجمة العالمية إريانا جراند لمحط اهتمام الكثير من المواقع الفنية، بعد تداول خبر ارتباطها بالمغني مايك فوستر نجم فريق البوب الأمريكي " Social House "، والذى قدمت معه مؤخرا كليب "boyfriend" و حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه.
وأشار موقع " بيبول " أن إريانا جراند ومايك فوستر لم يؤكدا أو ينفيا الخبر ، إلا أن مصدر مقرب منهما أكد علي ارتباطهما و بينهما قصة حب قوية وهو والخبر الذي تداولته عدد من المواقع ابرزها " بيبر" .
وقد انتقد البعض ارتباط جراند وفوستر كونه جاء بشكل سريع وبدون تفكير و هو بالتأكيد ما يجعل التوتر يسود العلاقة و تنتهي مثلما حدث من قبل في ارتباطات إريانا جراند التي تأتى بسرعة و تنتهي بعد فترة قصيرة .
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