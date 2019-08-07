شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 29 سنة.. ديزنى تعيد تقديم فيلم "Home Alone".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزني أنها ستعيد تقديم فيلم " Home Alone " الذي حقق نجاحا مذهلا خلال فترة التسعينات وهو الخبر الذي اسعد عدد من محبي وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم .

وحسب موقع cnn أن شركة ديزني تمتلك الآن الكثير من الامتيازات بعد أن اشترت استوديو th Century Fox 20، وهو ما سيدفع ديزني لإعادة تقديم عدد من الاعمال الذى قدمتها فوكس .

و استطاع الفيلم أن تصل إيراداته الي 476 مليون دولار بينما كانت ميزانيه الفيلم 18 مليون دولار فقط ، و هو نجاح واضح بشباك التذاكر .

" Home Alone " قامت بتوزيعه شركة th Century Fox20 هو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990 ، تدور احداث الفيلم حول "كيفين مكاليستر" وهو ولد في الثامنة من عمره الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد، و مده عرض الفيلم 103 دقيقة .

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