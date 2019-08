شكرا لقرائتكم خبر عن في 11 صورة وفيديو.. شاهد التريلر الرسمى لـ THE DAY SHALL COME والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على الفيلم الكوميدي " THE DAY SHALL COME " التريلر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض سبتمبر المقبل، وقد وصلت مدته التريلر دقيقتين عرضت بعض اللقطات الخاصة بالفيلم . فيلم " THE DAY SHALL COME " للمخرج كرستوفور موريس شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم آنا كوندريك و دانيال بروكس و جيم جافيجان و ميلز روبينز و غيرهم ، و الفيلم تدور احداثه حول قصة حقيقية من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي.







