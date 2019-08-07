شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تتبرع بـ50 ألف جنيه لمعهد الأورام.. وتدعو الفنانين للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى بمبلغ 50 ألف جنيه مصرى لصالح معهد الأورام، والذى يعاد ترميمه الآن عقب الحادث الإرهابى الغاشم، الذى دمر المبنى من الخارج، وراح ضحيته العشرات من الجرحى والشهداء.

ومن جانبه دعا الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون جموع الفنانين للمشاركة فى إعادة إصلاح هذا الصرح العظيم، الذى يخدم الآلاف من مرضى السرطان من القاهرة وباقى المحافظات، مؤكدا أن الوقوف بجانب هذا الصرح فى ظل هذه الظروف واجب وطنى على الجميع.