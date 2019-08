شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون وجايسون ستاثام فى الصين بسبب HOBBS & SHAW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم دوين جونسون وجايسون ستاثام علي حضور العرض الخاص لفيلم HOBBS & SHAW في الصين، وقام دوين بتوجيه الشكر للجمهور في الصين وقام بتوقيع الاوتجرافات .

فيلم Hobbs & Shaw، هو استكما لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى اخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.