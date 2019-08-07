المهن التمثيلية تتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تبرعت نقابة المهن التمثيلية، بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح معهد الأورام، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع منذ أيام، وأسفر عن وفاة 20 شخص، وإصابة 30 آخرين.

ودعا الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، جموع الفنانين للمشاركة في إعادة إصلاح هذا الصرح، مؤكدا أن الوقوف بجانب الدولة في هذا الوقت واجب وطني.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمام معهد الأورام بالمنيل، ما أسفر عن انهيار واجهة المبنى، بالإضافة لاستشهاد 20 شخص، وإصابة 30 آخرين.